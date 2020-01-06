أسوأ إطلالات النجمات في حفل غولدن غلوب.. سلمى حايك معصورة بفستانها الضيِّق! (صور)

أطلت أبرز نجمات هوليوود على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في دورته الـ77 المُقام بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا مساء يوم الأحد الماضي.

وقد شهدت السجادة الحمراء منافسةً واضحةً بين النجمات اللواتي انتقين أجمل الإطلالات وأكثرها إبهارًا، لكن لا بد أن تقع بعض الحسناوات في خيارات غير مناسبة على الإطلاق، فرغم ارتدائهن أزياء من أبرز المصممين العالميين ودور الأزياء الشهيرة، لكن لا يعني أن تكون مناسبة للحفل أو متناسقة مع منحنيات وشكل جسدهن.

وهنا نستعرض أسوأ الإطلالات في حفل SAG:

1. سلمى حايك

لا يمكننا تصديق ما اختارته النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية من دار الأزياء الفرنسية "غوتشي"، إذ ارتدت فستان نوعًا ما فاضح ناحية الصدر بفتحته الكبيرة مُبرزةً مفاتنها بطريقة مُلفتة، ويبدو أن مقاسه أصغر بثلاثة أضعاف عن مقاسها الحقيقي.











2. غوينيث بالترو

خيَّبت النجمة الأمريكية آمال معجبيها ومحبيها بإطلالتها العتيقة المكشوفة من العلامة التجارية "فيندي"، إذ ارتدت فستانًا بني من الشيفون الشفاف جاء بطبقات من الكشاكش، ويمكننا ملاحظة حمالة صدرها الغريبة.

3. تشارليز ثيرون

من الصعب تنصيف إطلالة الممثلة الإفريقية بالسيئة لأنها ما بين فستان أنيق ولانجوري فاضح، لكن كان بإمكانها اختيار ما هو أفضل.

4. جينيفر لوبيز

بدت الممثلة الأمريكية كقطعة حلوى ملفوفة بأوراق برَّاقة من عدة طبقات بفستانها من توقيع مصمم الأزياء "فالنتينو".

5. كيت بلانشيت

اختيار غير موفَّق للممثلة الاسترالية من توقيع مصممة "ماري كاترانزو"، فالتصميم غير متناسق مع جسدها كما بدت وكأنها طائر بسبب قصة الأكمام الفضفاضة.





6. جودي كومر

لا يمكننا تصوُّر الفكرة من إطلالة الممثلة البريطانية بتوقيع مصممة الأزياء "ماري كاترانزو"، حيث اختارت ارتداء فستان طويل من الساتان جاء بقصة غريبة ناحية الصدر ما منحها نوعًا من الغرابة.

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