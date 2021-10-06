أشواريا راي تتألق في معرض إكسبو دبي 2020.. وتتحدث عن التحرش الجنسي بالنساء

أنهت نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان التزاماتها في باريس وسافرت إلى دبي مؤخرًا، حيث كانت واحدة من المتحدثين الضيوف في الحدث المسمى Stand Up، والذي نظمته شركة "لوريال باريس" لرفع مستوى الوعي حول الوقوف ضد التحرش في الشوارع.

وتواجدت أشواريا راي مؤخرًا في معرض دبي إكسبو 2020 إلى جانب نجمة هوليوود آجا نعومي كينج والمغنية السعودية أسيل عمران والممثلة المصرية منى زكي، حيث تحدَّثن عن التحرش بالمرأة في الشوارع، وأبدين قلقهن إزاء عدم اتخاذ اجراءات صارمة حول الموضوع.

قالت أيشواريا راي باتشان في حديثها: "لا يمكننا قبول تربية بناتنا في عالم ينظر فيه الناس بعيدًا كشهود على سلوك غير مقبول تمامًا لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون".

وتابعت بقراءة احصائيات قاسية حول مشكلة تفشي ظاهرة التحرش، وقالت:"هل تعلم أن 80 بالمائة من النساء حول العالم تعرضن للتحرش في الأماكن العامة مرة واحدة على الأقل في حياتهن؟ كما أنني لن أتفاجأ إذا كان تقييمًا متحفظًا”.

وأضافت: "نحن هنا اليوم لرفع مستوى الوعي وتشجيع الحوار حول موضوع عالمي مهم للغاية - حماية المرأة وحماية إحساسها بقيمتها الذاتية. أنا هنا لإلقاء الضوء على انتشار "التحرش بالنساء في الشوارع".

وتألقت ايشواريا راي مرتديةً فستانًا أسود مُطرز بخيوط ذهبية وبني من توقيع مصمم الأزياء الهندي سابياساشي بدا أشبه بالساري التقليدي، حيث دائمًا ما تتفاخر بهويتها وتقاليدها الهندية.