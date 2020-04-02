أطفال مشاهير مصابون بالتوحد.. وممثلة تكشف إصابة زوجها كذلك

لا بد أن يعي الكثيرون أن التوحد ليس وصمة عار، بل على العكس تمامًا، فهو نافذة نحو الوعي والإيجابية فيما إذا فهمنا كيفية التعامل مع من يعانون منه.

وتزامنًامع يوم التوحد العالمي، قررنا عرض قائمة بالمشاهير ممن أنجبوا أطفالًا مصابين بالتوحد أو شخصيات اكتشف فيما بعد أنها متزوجة من شريك حياة مصاب بطيف التوحد:

1. كريستين ماكغينيس



ظهرت عارضة الأزياء "كريستين ماكغينيس " في برنامج Loose Women على قناة ITV قبل عدة أعوام، وتحدّثت عن طفليها التوأم المصابان بالتوحّد.

وخلال حديثها في المقابلة، كشف أن طفلتها "فيليستي" شخصت بمرض التوّحد بعد ظهور عليها مؤشرات تدل على ذلك، وقالت: "في المرة الأولى التي أصيب بها التوأم بالتوّحد كانت صدمة بالنسبة لنا كما شعرنا بحزن شديد ولم نكن نعرف شيئاً عن مرض التوّحد".

وأضافت: "كل ما كنا نعرفه هو أن اطفالنا كانوا يعانون من حالة مرضية بلا علاج والآن أصبحت معرفة ذلك أقوى"، وأوضحت أنها أدركت إصابة ابنتها قبل أن يخبرها الأطباء بذلك،وتابعت "لقد كنا نعلم بإصابتها ورأينا العلامات لذلك كنا أكثر استعداداً".

2. سيلفستر ستانلون



في عام 1982، شُخِصَ نجل النجم العالمي "سيلفستر ستالون"، سيرجيه، بالتوحد في الثالثة من عمره، وأطلق عليها "ستالون" وزوجته لقب "العبقرية الصامتة" على الرغم من أنه كان يعاني من مشاكل في التعبير عن نفسه لفظياً، فحينما كان طفلاً كان يرسم ويكتب الرسائل.

وقال: "لا يوجد شيء حقيقي يجمعنا كأب وابنه، إذ يتوجب علي أن أصبح زميله في اللعب..مع طفل مثل هذا، عليك أالتخلص من غرورك".

ولرفع مستوى المجتمع بمرض التوحد، تبرع "ستالون" بالمال لصالح أبحاث التوحد.

3. تومي هيلفيغر



لدى المصمم العالمي "تومي هيلفيغر" ابنة مراهقة وابن زوجة مصابين بطيف التوحد، ومنذ تشخيصهما، عمل "هيلفيغر" بالكثير لرفع مستوى الوعي وتمويل مختلف مبادرات التوعية بالتوحد.

وشارك "هيلفيغر" بنشاطات مؤسسة Autism Speaks Foundation لسنوات عديدة. وظهر في إعلان المؤسسة الخيرية عام 2011 تكريمًا لابنته، كما أطلق خطاًا الملابس المصممة لتناسب الأطفال المصابين بالتوحد في عام 2016.

4. إيمي شومر



في أوائل عام 2019، كشفت الممثلة الأمريكية "إيمي شومر" أن زوجها "كريس فيشر" عانى من طيف التوحد وذلك خلا ظهورها في برنامج Late Night With Seth Meyers.

وصرَّحت لمقدم البرنامج "مايرز" أنها توَّد أن يعني الجميع أن الإصابة بطيف التوح ليس عارًا على الإطلاق، بل يجب أن يأخذوه بروح إيجابية، وأوضحت أن تشخيص زوجها رسميًا ساعده على التأقلم مع اضطرابه، وقالت: "الأدوات التي حصلنا عليها جعلت حياته أفضل بكثير وزواجنا وحياتنا أكثر قابلية للإدارة.. أردت فقط تشجيع الناس على ألا يخافوا من وصمة العار هذه."

5. جون ترافولتا



كان دى النجم العالمي ولدًا مصابًا بالتوحدد يدعى "جيت"، لكنه توفي إثر صراع مرير مع نوبات مرضية مُتكررة عام 2009 بعمر الـ16، بينما كانت العائلة تقضي إجازتها في جزر البهاما.

