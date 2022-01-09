أغلى مجوهرات الملكة اليزابيث.. وبروش يبلغ ثمنه 67 مليون دولار

كشفت خبيرة المجوهرات كلير إدلر عن أسعار مجوهرات الملكة اليزابيث التي ترتديها عند ظهورها في المناسبات العامة والخاصة.

البروش الأغلى قيمة في العالم

تمتلك الملكة اليزابيث أكثر من 98 بروش وهم ذات قيمة تاريخية ومادية كبيرة جداً ولكن البروش الأغلى بينهما هو البروش الألماسي كولينان الثالث والرابع حيث يبلغ ثمنه أكثر من 67 مليون دولار وهو البروش الأكثر قيمة في العالم.

وأكّدت خبيرة المجوهرات بأن البروش الثالث والرابع كانت الملكة قد ارتدته مرة في فترة من الزمن.

أغلى قطعة تمتلكها الملكة اليزابيث

تمتلك الملكة اليزابيث قلادة يبلغ سعرها 95 مليون دولار أمريكي وهي القطعة الأغلى لدى العائلة الملكية وقد حصلت على تلك القلادة كهدية زفاف من والي حيدر أباد في الهند عقب خطوبتها للامير فيليب عام 1947.

وتحتوي القلادة على 50 حجر من الألماس مرصعة بالبلاتين مع عدد من الأحجار والأشكال المختلفة وهي على شكل ورود بأحجام مختلفة.

وارتدت الملكة هذه القلادة في العديد من المناسبات الملكية قبل أن يتم تتويجها كملكة عام 1952.