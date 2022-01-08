ألتشين سانجو تهاجم فهرية أفجان وتعلّق "بعض أشخاص ليس لديهم قيم انسانية"

صرّحت النجمة التركية "ألتشين سانجو" بكلام مثير للجدل خلال مقابلتها في برنامج "سليم ابراهيم" خلال وقت سابق من العام الماضي، وكانت ألتشين قد هاجمت بعض نجوم تركيا في قولها: "أتمنى أن يمسحوا من مجال الفن".

توترات بين ألتشين سانجو وفهرية أفجان

اجتمعت النجمة التركية ألتشين مع فهرية في مسلسل "سعيد وشورى" حيث حصل بينهما مشاكل كبيرة أدّت غلى حدوث مشاجرة وصرّحت فهرية في ذلك الوقت مما جعلت ألتشين تبكي في التصوير.

التشين سانجو تم تذكيرها بكلامها في برنامج سليم ابراهيم، فقالت: "نعم مبادئي لا تسمح أن أعمل مع أشخاص يفتعلون المشاكل."



الصحافة ربطت تصريحاتها بفهرية افجان وادعت بأن التشين تقصدها، حيث ان فهرية صرخت عليها قبل سنوات خلف كواليس مسلسل سعيد وشورى وجعلتها تبكي#elçinsangu #fahriyeevcen pic.twitter.com/yH7kXA37Gs — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) January 6, 2022

تصريحات ألتشين سانجو السابقة

وكانت التشين قد صرّحت بعد التوترات بينهما وبين فهرية في برنامج سليم ابراهيم بقولها: "لقد جاء وقت قلت فيه ليلعنهم الله، لماذا يكسبون كل الأموال، أتمنى أن يتم مسحهم من الفن جميعهم".

ألتشين سانجو تعيد تصريحاتها إلى الواجهة وتؤكدها

سأل الصحفيون مجدداً ألتشين حول تصريحاتها السابقة لتؤكد بانها قالت هذه العبارة ولا زالت تؤيدها وأن هناك فعلاً أشخاص معينين تقصدهم بكلامها.

فقالت ألتشين: "نعم انا قلت ذلك وأؤكد هذا الشيء فهناك بعض الأشخاص ليبس لديهم قيم انسانسة أبداً وبالطبع قابلت مثل هؤلاء الناس في العمل".