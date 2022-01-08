  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ألتشين سانجو تهاجم فهرية أفجان وتعلّق "بعض أشخاص ليس لديهم قيم انسانية"

ألتشين سانجو تهاجم فهرية أفجان وتعلّق "بعض أشخاص ليس لديهم قيم انسانية"

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:31
ألتشين سانجو و فهرية أفجان
ألتشين سانجو و فهرية أفجان

صرّحت النجمة التركية "ألتشين سانجو" بكلام مثير للجدل خلال مقابلتها في برنامج "سليم ابراهيم" خلال وقت سابق من العام الماضي، وكانت ألتشين قد هاجمت بعض نجوم تركيا في قولها: "أتمنى أن يمسحوا من مجال الفن".

اقرأ ايضاًعلى الحلوة والمرّة معاً.. هاندا ارتشيل وكرم بورسين يصابان بفيروس كوروناعلى الحلوة والمرّة معاً.. هاندا ارتشيل وكرم بورسين يصابان بفيروس كورونا

توترات بين ألتشين سانجو وفهرية أفجان

اجتمعت النجمة التركية ألتشين مع فهرية في مسلسل "سعيد وشورى" حيث حصل بينهما مشاكل كبيرة أدّت غلى حدوث مشاجرة وصرّحت فهرية في ذلك الوقت مما جعلت ألتشين تبكي في التصوير.

تصريحات ألتشين سانجو السابقة

وكانت التشين قد صرّحت بعد التوترات بينهما وبين فهرية في برنامج سليم ابراهيم بقولها: "لقد جاء وقت قلت فيه ليلعنهم الله، لماذا يكسبون كل الأموال، أتمنى أن يتم مسحهم من الفن جميعهم".

اقرأ ايضاًعلى الحلوة والمرّة معاً.. هاندا ارتشيل وكرم بورسين يصابان بفيروس كوروناعلى خطى هاندا ارتشيل وكرم بورسين.. ثنائي تركي جديد يحوّلون صداقتهم إلى حب حقيقي

ألتشين سانجو تعيد تصريحاتها إلى الواجهة وتؤكدها

سأل الصحفيون مجدداً ألتشين حول تصريحاتها السابقة لتؤكد بانها قالت هذه العبارة ولا زالت تؤيدها وأن هناك فعلاً أشخاص معينين تقصدهم بكلامها.
فقالت ألتشين: "نعم انا قلت ذلك وأؤكد هذا الشيء فهناك بعض الأشخاص ليبس لديهم قيم انسانسة أبداً وبالطبع قابلت مثل هؤلاء الناس في العمل".

كلمات دالة:فهرية افجانأخبار المشاهيراعمال المشاهيرألتشين سانجوعلاقات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...