أليشيا كيز تفاجىء طلاب مدرسة سعودية.. وتقدّم عرض غنائي لأغنية “Fallin

نشر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يوم الجمعة الماضية، زيارة النجمة "أليشيا كيز" إلى مدرسة الديرة في العلا.

وقدّمت النجمة الحائزة على جائزة غرامي أداءً غنائياً مرتجلاً للطلاب السعوديين والموظفين المتواجدين في المدرسة، فقامت بأداء أغنية "Fallin" أمامهم.

وكانت النجمة أليسيا كيز واحدة من أشهر الأسماء الرئيسية في موسم االارياض 2019 إلى جانب النجوم برونو مارس وبيتبول وجون ليجند والذين أقاموا جميعاً حفلات موسيقية في أنحاء العاصمة.

وزارت النجمة أليشيا المملكة السعودية مؤخراً كثيراً حيث نشر لقطة للايطالي أندريه بوسيلي في موقع التراث العالمي لليونسكو وكانت هي تقف بجانبه في وقتها.

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