أليكس رودريغز يتوسط حبيبته جينيفر لوبيز وزوجته السابقة.. ما القصة؟

نشر لاعب يانكيز السابق "أليكس رودريغيز" صورة له مع زوجته السابقة سينثيا سكورتيس، وذلك أثناء تخرج ابنته ناتاشا من المدرسة المتوسطة، يوم الخميس الماضي.

ومما يثير الدهشة في الصورة التي تمت مشاركتها على "إنستغرام"، وجود النجمة جينيفر لوبيز خطيبة أليكس، وتوأميها ماكس وإيمي من زوجها السابق مارك أنتوني، بالإضافة إلى أنجيل نيكولاس زوج سينثيا، الذي يبدو أنها تزوجته سراً.

وعلّق أليكس على الصورة ومقاطع الفيديو بقوله: "كيف ستكون ملاكي الجميل طالبة في الثانوية، تهانينا لك يا تاشي، نحن نحبك"، كما أضاف على مقطع آخر قوله: "لقد شعرت بالنعمة لدرجة أنني كنت محظوظ لمشاهدتك وأنت تتحولين إلى سيدة شابة جميلة، لا يمكنني الإنتظار حتى أراكي في الجامعة".

وعلى الرغم من الصداقة الظاهرة على العلن، إلا أن تقارير كشفت العام الماضي بأن سينثيا كانت غاضبة من أليكس، لأنه أراد تخفيض إعالة طفلها ومبلغ النفقة، حيث صرّح أليكس بأنه يدفع مبالغ زائدة لزوجته السابقة بمقدار 115,000 دولار في الشهر، كما طلب منها التوقف عن العمل وجعل الأمومة محور اهتمامها فقط.

وياتي دعم جينيفر لأليكس في تخرج ابنته، بعد أن حضر الأخير حفل تخرج أطفالها خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث نشر فيديو يُظهر فيه أليكس وهو جالس بين جينيفر وزوجها السابق مارك.

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