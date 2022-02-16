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أليك بالدوين يواجه دعوى قضائية من عائلة ضحية حادث القتل الخطأ

منشور 16 شباط / فبراير 2022 - 07:52
أليك بالدوين
أليك بالدوين

يواجه النجم الهوليوودي الشهير اليك بالديون دعوى قضائية ضده وذلك بعد حادثة القتل الخطأ والتي راحت ضحيتها المصوّرة السينمائية هالينا هتشينز.

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عائلة هالينا ترفع دعوى قضائية ضد أليك بالدوين

رفعت عائلة الضحية والمصوّرة السينمائية هالينا هتشينز دعوى قضائية ضد النجم الهوليوودي "أليك بالدوين" وأشخاص آخرين ضمن طافم عمل الفيلم الجديد "راست".

واتهمت العائلة النجم الهوليوودي وطاقم العمل بالإهمال والتقصير في قواعد الامن والسلامة خلال تصوير الفيلم الأكشن وفي موقع التصوير وهو ما تسبب بوقوع هذه الحادثة المأساوية

وأكّد المحامي بان الدعوى مرفوعة باسم زوج المصوّرة السينمائية وطفلها البالغ من العمر تسع سنوات في ولاية نيو مكسيكو، حيث اتهموا النجم الهوليوودي وطاقم العمل بالاستهتار بالامن والسلامة والذي أدّى سلوكهم هذا إلى وفاة المصوّرة.

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حادثة قتل المصوّرة السينمائية

أصيبت المصوّرة السينمائية "هالينا هاتشينز" برصاصة في رأسها بعد ان أُطلقت عن طريق الخطأ باتجاهها من قبل النجم العالمي أليك بالدوين خلال التدريب على تصوير مشهد.

ودافع النجم الهوليوودي "أليك بالدوين عن نفسه خلال هذه الحادثة المأساوية حيث انه أكّد بأنه تم ابلاغه بان المسدس آمن للاستخدام ولا يوجد به رصاص.

وما يزال التحقيق مفتوح حول الحادثة حيث سلّم أليك بالدوين هاتفه للشرطة كما قاموا معه بالتحقيق ثم الافراج عنه لاحقًا حيث ان النجم العالمي لم يتعمد اطلاق النار، وفي بعض التفاصيل فإن هذه القضية الجديدة المرفوعة ضد النجم قد تتسبب بسجنه

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