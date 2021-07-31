أمل كلوني تثير شائعات حملها بتوأم مرة أخرى.. وجورج كلوني يرد!

انتشرت شائعات مؤخراً مفادها ان النجم "جورج كلوني" وزوجته "أمل علم الدين" يتوقعّان توأماً مرة أخرى بعد انجابهما التوأم أليكسندر وإيلا قبل أربعة سنوات.

وكشف مصدر قريب بأن جورج كلوني وامل علم الدين قد أعلنا هذا الخبر خلال حفل عشاء عائلي صغير أقاماه في منزلهما في إيطاليا، وأن أمل قد أنهت المرحلة الاولى من الحمل ويبدو أن علامات الحمل ستبدأ بالظهور عليها.

وبالرغم من تأكيد الشائعات إلا أن المتحدث باسم النجم جورج كلوني قد نفى هذه الشائعات حول حملها بتوأم وقال: "إن القصص التي تقول أن أمل كلوني حامل هي غير صحيحة".

وتأتي هذه الشائعات بعد أن شوهد الثنائي وهما يستمتعان بنزهة عائلية في إيطاليا حي كانت أمل ترتدي فستان أحمر مثير وقبعة قش ولكن لم يظهر عليها أي من علامات الحمل.

ويشار إلى أن جورج كلوني والمحامية ذات الأصول العربية أمل علم الدين قد احتفلا في حفل زفافهما عام 2014 وقد أنجبا توأمهما إيلا وأليكسندر اللذان يبلغان من العمر 4 سنوات.

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