أنجلينا جولي برفقة أطفالها في نزهة شاطئية.. وهذه النجمة الطفلة تنضم إليهم

استمتعت النجمة "أنجلينا جولي" بنزهة نهارية مع أطفالها الأربعة على شاطىء البحر في جزر الكناري خلال نهاية الأسبوع.

وانضم إليهم النجمة ليا مكهوغ البالغة من العمر 12 عاماً بينما كانوا مستعدين للذهاب للشاطىء وهم يحملون غطاء باللون البيج يلفونه عليهم ليحميهم من الرمال، وبدت ليا مستمتعة وهي تتحدث مع شيلوه على الشاطىء.

وظهرت أنجلينا بإطلالة سوداء مريحة تناسبت مع نزهتها الشاطئية حيث كانت ترتدي بنطال مع معطف طويل كما نسّقت معه حذاء مسطح مفتوح لم يتناسب مع سيرها على الرمال بالإضافة إلى اعتمادها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة ووضعها نظارة شمسية.

وعلى الصعيد المهني تقوم أنجلينا بتصوير فيلم مارفل The Eternals حيث انضم إليها العديد من الجوم من أمثال ريتشارد مادن وبريان تايري هنري بالإضافة إلى النجمة سلمى حايك.

ويشار إلى أن أنجلينا جولي كانت قد انفصلت عن النجم براد بيت في أواخر عام 2016 بوجود أطفالهم الستة الذين حصلت جولي على حضانتهم إلا أنها اعترفت مؤخراً بأنها فقدت نفسها قليلاً بعد الانفصال عن براد وانهيار زواجها.

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