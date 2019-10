أنجلينا جولي تبدو حيوية وجميلة أثناء تسوقها مع أولادها بجزيرة إسبانية

بدت النجمة العالمية أنجلينا جولي في غاية الحيوية والنشاط وذلك أثناء تجولها مع أطفالها على جزيرة فويرتيفنتورا الاسبانية.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن أنجلينا 44 عامًا كانت في جولة تسويقية في أحد متاجر التنزيلات والخصومات مع ثلاثة من أطفالها الستة وهم زهارا البالغة من العمر 14 عامًا وتوأمها نوكس وفيفيان ، 11 عامًا، حيث بدت في غاية الحيوية والنشاط وأشعة الشمس منعكسة على وجهها وظهر أطفالها يغطون أعينهم بأيديهم لتجنب آشعة الشمس.













ظهرت أنجلينا بثوب أبيض صيفي أنيق وزوج من الصنادل المريحة باللون المستيك ونظارت شمسية وكانت تعلو وجهها ابتسامة كبيرة.

الجدير بذكره أنه الأن يعرض في السينمات فيلمها الأخير The Maleficent: Mistress Of Evil والذي حقق نجاحًا باهرًا وتصدر شباك التذاكر في اسبوع عرضه الأول، وهي الأن تقوم بتصوير الفيلم الجديد Marvel's latest saga, The Eternals المقرر عرضه في دور السينمات في نوفمبر لعام 2020 وانتهزت يوم عطلتها من التصوير لتخرج للتسوق برفقة اطفالها.

فيلم الأبطال الخارقين الجديد هو عمل فني بميزانية عملاقة ويشارك فيه نجوم كبار مثل سلمى حايك وريتشارد مادن وكوميل نانجاني وسكارليت جوهانسون ودون لي وقد أعلنت أنجلينا في السابق انها متحمسة لمشاركتها في هذا الفيلم بجانب هذه النخبة من النجوم.