أنجلينا جولي تتخطى 10 ملايين متابع على "إنستغرام".. هل جوني ديب من بينهم؟

انضمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، صديقة النجم العالمي جوني ديب منذ فترة طويلة، إلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الذي تمكنت خلال فترة قياسية حصد أكثر من 10 مليون متابع.

وتساءل الكثيرون حول إذا ما كان جوني ديب قد تابع أنجلينا جولي عبر حسابها بعد، خاصة أن جولي وقفت إلى جانبه خلال معركة طلاقة بالممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" حيث أظهرت كراهيتها لها وسط الترويج لفيلم The Tourist عام 2010.

وقد أفاد تقرير صادر عن National Enquirer عام 2014 أن جولي لم تكن مولعة بـآمبر هيرد منذ بداية علاقتها مع ديب، ورأى محبو النجم أن ذلك كان دليلًا على أن ديب كان ضحية للإيذاء الجسدي على عكس طليقته.

وقالت صديقة مجهولة للممثلة إن أنجلينا جولي ناشدت ديب للحصول على اتفاق ما قبل الزواج قبل زفافه من هيرد، وصرَّحت: "كان إنجي قلقة من أن ديب]يمر بأزمة منتصف العمر وأصبح مفتونًا بالممثلة الأصغر سنًا".

وبالعودة إلى حساب النجمة، تجاوزت جولي الـ 10 ملايين متابع على "إنستغرام" في غضون أسبوع بعد انضمامها إلى تطبيق مشاركة الصور والفيديو، بينما لوحظ أنها تتابع ثلاث حسابات فقط تعود لمنظمات خيرية.

وقد شاركت جولي 3 منشورات عبر حسابها الخاص، الأول موجَّه للشعب الأفغاني، حيث شاركت رسالة مؤثرة من فتاة أفغانية، بينما كان المنشور الثاني عن اللاجئين، والثالث يحتوي على فيديو أنتجته قناة "BBC" حول فتاة أغانية.

وعلى الصعيد الفني، ستظهر جولي في فيلم "Eternals" بدور الشخصية الخيالية "ثينا".