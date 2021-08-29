  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. أنجلينا جولي تتخطى 10 ملايين متابع على "إنستغرام".. هل جوني ديب من بينهم؟

أنجلينا جولي تتخطى 10 ملايين متابع على "إنستغرام".. هل جوني ديب من بينهم؟

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 06:36
أنجلينا جولي وجوني ديب
أنجلينا جولي وجوني ديب

انضمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، صديقة النجم العالمي جوني ديب منذ فترة طويلة، إلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الذي تمكنت خلال فترة قياسية حصد أكثر من 10 مليون متابع.

اقرأ ايضاًمواهب مشاهير هوليوود الخفيّة.. وأنجلينا جولي الأكثر غرابة!مواهب مشاهير هوليوود الخفيّة.. وأنجلينا جولي الأكثر غرابة!

وتساءل الكثيرون حول إذا ما كان جوني ديب قد تابع أنجلينا جولي عبر حسابها بعد، خاصة أن جولي وقفت إلى جانبه خلال معركة طلاقة بالممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" حيث أظهرت كراهيتها لها وسط الترويج لفيلم The Tourist عام 2010.

وقد أفاد تقرير صادر عن National Enquirer عام 2014 أن جولي لم تكن مولعة بـآمبر هيرد منذ بداية علاقتها مع ديب، ورأى محبو النجم أن ذلك كان دليلًا على أن ديب كان ضحية للإيذاء الجسدي على عكس طليقته.

وقالت صديقة مجهولة للممثلة إن أنجلينا جولي ناشدت ديب للحصول على اتفاق ما قبل الزواج قبل زفافه من هيرد، وصرَّحت: "كان إنجي قلقة من أن ديب]يمر بأزمة منتصف العمر وأصبح مفتونًا بالممثلة الأصغر سنًا".

وبالعودة إلى حساب النجمة، تجاوزت جولي الـ 10 ملايين متابع على "إنستغرام" في غضون أسبوع بعد انضمامها إلى تطبيق مشاركة الصور والفيديو، بينما لوحظ أنها تتابع ثلاث حسابات فقط تعود لمنظمات خيرية.

اقرأ ايضاًمواهب مشاهير هوليوود الخفيّة.. وأنجلينا جولي الأكثر غرابة!جوني ديب يكسر حاجز الصمت ويتحدّث لأول مرة منذ خسارة قضيته مع آمبر هيرد!

أنجلينا جولي

وقد شاركت جولي 3 منشورات عبر حسابها الخاص، الأول موجَّه للشعب الأفغاني، حيث شاركت رسالة مؤثرة من فتاة أفغانية، بينما كان المنشور الثاني عن اللاجئين، والثالث يحتوي على فيديو أنتجته قناة "BBC" حول فتاة أغانية.

وعلى الصعيد الفني، ستظهر جولي في فيلم "Eternals" بدور الشخصية الخيالية "ثينا".

كلمات دالة:جوني ديبأنجلينا جوليإنستغرامفنمشاهير هوليوودهوليوود

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...