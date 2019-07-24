أنجلينا جولي في مركز التّسوّق وتقضي أكبر وقت ممكن مع ابنتيها.. ما السبب؟

شوهدت النجمة "أنجلينا جولي" في مركز Westfield Century City بلوس أنجلوس أمس الثلاثاء، حيث بدت متحمسة للتسوّق مع ابنتيها فيفيان وزهارا، بينما كانت تتجاذب أطراف الحديث مع رجل غامض.

واعتمدت أنجلينا إطلالتها المعتادة التي تظهر بها مع أطفالها أثناء التنزه أو التسوّق، فقد ارتدت فستاناً فضفاضاً باللون البيج، نسّقته مع حذاء مسطح وحقيبة يد، كما حملت معطفها على يديها.

أما ابنتيها فيفيان وزهارا، فالأولى ظهرت بمظهر الكاجوال، بينما زهارا ارتدت جمبسوت أزرق ومزيّن بالكشكش من الأعلى.

ويبدو أن النجمة تريد قضاء بعض الوقت مع أطفالها، قبل إقامتهم مع والدهم النجم "براد بيت" خلال العطلة الصيفية، وذلك لإنشغالها بتصوير فيلمها الجديد في نيومكسيكو، إلا أن وجود هذا الرجل معهم هو ما يثير الجدل حول الموضوع.

ويأتي ظهورها هذا، بعد ثلاثة أيام من إطلالتها في مؤتمر Comic-Con في سان دييغو، حيث شاركت في لوحة Marvel Studios، وبدت متألقة بفستانها الأسود الضيّق، والمزيّن بربطة من العنق.

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