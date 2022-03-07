أنجلينا جولي تتضامن مع أم أوكرانية تحمي طفلها تحت القصف

تتضامنت النجمة العالمية انجلينا جولي مع المدنيين المسالمين واللاجئين من جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول التي تعاني من الحروب الكبيرة والقصف المستمر.

أنجلينا جولي تسلّط الضوء على أم أوكرانية

نشرت النجمة الهوليوودية وسفيرة الأمم المتحدة "أنجلينا جولي" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وبمشاركة مع حساب اليونيسيف.

وظهر في مقطع الفيديو أم أوكرانية تحاول حماية طفلها الصغير وتوفّر له الأمن والسلامة تحت القصف الروسي العنيف بالقرب من مكان إقامتها.

وتركت أنجلينا رسالة مؤثرة بجانب الفيديو وقالت فيها: "من فضلك خصص دقيقة لمشاهدة هذا الفيديو الذي شاركته اليونيسيف معي اذا استطعت، وهو لأم اوكرانية تحاول حماية طفلها من القصف والهجوم وتكافح من أجل سلامته".

وأضافت أنجلينا: "إن هذا هو الواقع الذي يعيشه المحاصرين وسط النزاع، حيث أن هناك ما يقدّر بـ 7.5 مليون طفل أوكراني وعائلاتهم بالإضافة إلى اللاجئين من الدول المجاورة مثل أفغانستان وسوريا الذين فرّوا إلى أوكرانيا هرباً من الحرب في بلادهم ليواجهوا حرباً مرة أخرى".

أنجلينا جولي تطالب بالمعاملة المتساوية بين اللاجئين

دعت النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" خلال وقت سابق إلى المساواة في التعامل مع اللاجئيين، فقالت حول ذلك: "هناك أكثر من مليون لاجىء من أوكرانيا، وقبل ذلك كان هناك أكثر من 82 مليون لاجىء في العالم بأكمله من سوريا والهند وأفغانستان وغيرهم من الدول، ويجب معاملة اللاجئين معاملة متساوية واعطائهم حقوقهم بالعدل والمساواة".