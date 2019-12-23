أنجلينا جولي تستقبل عيد الميلاد بأناقة ورحابة صدر.. وستبقى في لوس أنجلوس لهذا السبب!

يبدو أن النجمة "أنجلينا جولي" قد أيّدت حق زوجها النجم براد بيت في الحضانة المشتركة لأطفالها الستة.

وبحسب ما ورد فإن الممثلة تنوي البقاء في مدينة لوس انجلوس لقضاء عطلة عيد الميلاد حتى يتمكن الأطفال من قضاء العيد مع والدهم براد بيت.

وخرجت أنجلينا يوم أمس الأحد للتسوق برفقة ابنتيها زهارا وشيلوه حيث اختارت إطلالة انيقة تتناسب مع الجو البارد في لوس أنجلوس فارتدت قميص أبيض مع تنورة سوداء يبلغ طولها حد الركبة كما نسّقت فوقهم جاكيت من الصوف الأسود.

ولإتمام إطلالتها الأنيقة اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع نظارات شمسية وحقيبة يد سوداء، أما ابنتيها زهارا فقد اعتمدت اللون الأسود في إطلالتها المكوّنة من بنطال وبلوزة بفتحات من جهة الكتف، وشيلوه ببلوزة هودي رمادية مع شورت أسود.

ووفقاً لمصدر قريب فإن جولي رتبت لقضاء الأطفال بعض الوقت الجيد مع والدهم براد بيت خلال العطلات حيث صرّح المصدر: "سوف يتشاركون العطلة بالتساوي خلال عيد الميلاد وهذا ما فعلوه العام الماضي ولن يختلف هذا العام".

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