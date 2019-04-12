أنجلينا جولي تطلب العودة لبراد بيت.. وهذا ردَّ فعله!ّ

مرَّ ما يقرب العامين ونصف العام على طلب النجمة العالمية "أنجلينا جولي" الطلاق من زوجها النجم الشهير "براد بيت"، فقد استمرت إجراءات طلاقهما أكثر من مدة زواجهما الفعلية.

ويبدو أن العديد من الأمور تغيَّرت في هذه الفترة، فوفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني، أُفيد أن قلب "أنجلينا جولي" رقَّ ناحية زوجها راغبةً في إعادة إحياء علاقتهما الزوجية من جديد، وصرَّح المصدر قائلًا: "أنجلينا أوضحت بشكل صريح لـبراد أنها توَّد العودة له."



وأضاف أنها سحبت مفاوضات الطلاق على أمل المصالحة ولم شمل العائلة من جديد، لهذا السبب كانت تصعب الأمور على "براد" سابقًا.

من جهة أخرى، يُشار أن "براد بيت" غير مهتم بالرجوع إلى زوجته السابقة، لكنه يريد الحففاظ على علاقة ودية تجمعه بها من أجل أطفالهما الستة، فمنذ عام تقريبًا أراد الوصول إلى تسوية في مسالة طلاقهما، لكنها لم تمنحه ذلك.

وقبل عدة أشهر، شوهد الثنائي المنفصل وجهًا لوجه لأول مرة بعد 3 سنوات من الفراق، فقد تواجدا برفقة رجل مختص بالقانون في مكتب بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس، حيث تمكَّنت الكاميرات توثيق هذه اللحظات أثناء جلوس الثنائي خلف النوافذ الزجاجية.

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