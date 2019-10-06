أنجلينا جولي تعترف لأول مرة "لقد فقدتُ نفسي بعد انفصالي عن براد"

انفصلت النجمة "انجلينا جولي" عن زوجها النجم براد بيت عام 2016، ولكنّ أنجلينا تعترف لأول مرة بأنها فقدت نفسها قليلاً بعد الانفصال.

وخلال لقاء لها مع مجلة Madame الفرنسية صرّحت أنجلينا بذلك بقولها: "لا أدري ما يخبئه مصيري لكنني أقتنع بأني في فترة انتقالية وبأني أعود إلى نفسي وجذوري، لأنني كنت قد فقدت نفسي".

وتابعت حديثها عن السبب الذي جعلها تشعر بذلك: "أعتقد أن هذا حدث لأن علاقتي مع براد كانت على وشك الانتهاء، ثم انفصلنا لقد كانت لحظات معقدة وصعبة فلم أتعرف على نفسي بعد ذلك حين كنت أصغر ومرئية".

وقبل اعترافها هذا تحدّثت أنجلينا عن شعورها بالحزن العميق لانهيار زواجها بالإضافة إلى مواجهتها بعض المشاكل الصحية، فقالت: "شعرت بحزن عميق وحقيقي لقد تأذيت، ومن ناحية أخرى كان من المثير للاهتمام إعادة التواصل مع هذا الوضع وحتى مع مشاعر الإهمال الذي كنت أشعر به".

واختتمت حديثها بقولها: "ربما هذه طبيعة الإنسان في النهاية، فعلاوة على ذلك عانيت من بعض المشكلات الصحية فكل هذه الأشياء تستقر فيك وتذكرك بمدى حظك لكونك على قيد الحياة".

ويشار إلى أن أنجلينا جولي وبراد بيت قد انفصلا عام 2016 وكانا يتشاركان حضانة أبنائهما الستة، وكان براد قد اعترف سابقاً بمدى انهياره وحزنه عند الانفصال.

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