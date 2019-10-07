أنجلينا جولي تكشف كيف تخطت انفصالها عن براد بيت.. من داعمها الأول؟

سيطرت أخبار انفصال النجمة أنجلينا جولي و النجم براد بيت على عناوين الصحف والمجلات عام 2016، ولا تزال أصداء هذا الخبر تتواجد في الإعلام إلى الوقت الحالي على الرغم من مرور ثلاث سنوات عليه.

وخلال لقاء أنجلينا مع قناة Studio 10 أثناء العرض الاول لفيلمها Maleficent: Mistress of Evil كشفت بأنها حصلت على الدعم في السنوات التي تلت انفصالها من أطفالها الستة.

واعترفت أنجلينا بذلك بقولها: "قوتي من أطفالي، أي شخص لديه أطفال لديه قوة تنمو فيه"، مضيفةً أنها تسعى دائماً إلى أن تكون قوية من أجل أطفالها حتى تتمكن من احتوائهم.

وقبل اعترافها هذا كانت أنجلينا قد تحدّثت مع صحيفة Madame الفرنسية وصرّحت بأنها فقدت نفسها قليلاً بعد انفصالها عن براد ولم تكن تعرف نفسها جيداً، فقالت: "لا أدري ما يخبئه مصيري لكنني مقتنعة بأنني في فترة انتقالية والعودة إلى نفسي لأنني فقدتها قليلاً".

وأكملت حديثها حول معاناتها من الحزن العميق عندما انهار زواجها لكنها اعتبرته فرصة للتعرف على نفسها، كما أشارت إلى المشكلات الصحية التي عانت منها في تلك الفترة الصعبة.

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