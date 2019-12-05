أنجلينا جولي تواجه أكبر مخاوفها.. وحماتها السابقة تتوعَّد!

يبدو أن النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" ستواجه أكبر مخاوفها قريبًا، بعدما قررت حماتها السابقة السفر لمواجهتها والدفاع عن والدها.

وفق ما نقله موقع "رادار أونلاين"، يُشار أن والدة "براد بيت"، جين"، لم تستطع تحمل المزيد من الفوضى والقسوة والاضطراب التي يواجهها ابنها، وتتطلَّع لمواجهة "جولي" وجهًا لوجه تحديدًا عقب تصريحاتها المجحفة بحق ابنها.

ويدرك رواد مواقع التواصل أن "جولي"(44 عامًا) تحدَّثت بمنتهى الصراحة عن علاقتها بزوجها السابق، وتشكو الصعوبة التي تواجهها في تربية أطفالها في كاليفورنيا بسبب قراراته بشأن الحضانة المشتركة لكليهما، إذ كانت ترغب في السفر إلى لندن للعيش برفقتهم.





وقالت خلال مقابلة أجرتها مؤخرًا مع مجلة "هاربر بازار"، قالت: "أحب العيش في الخارج، وسأفعل ذلك بمجرد بلوغ أطفالي الـ18 من أعمارهم، وحاليًا يتوجب أن أعيش في المكان الذي يختاره والدهم".

وأضافت: "أود أن يكبر أطفالي في العالم، ليس فقط التعلم عنه بل العيش فيه وإقامة علاقات صداقة مع أفراد في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت تقارير سابقة تفيد أن "جين" تلوم النجمة الأمريكية إزاء المشاكل التي يواجهها "براد" في حياته عقب حادثة طلاقهما، بالإضافة إلى الوقت القصير المسموح قضائه برفقة أطفالهم، عوضًا عن طريقة التعامل القاسية تجاه ولدها.

يذكر أن "جولي" و"براد" خاضا معركة مريرة بشأن حضانة أطفالهما القاصرين، بينما توجَّه ابنهم الأكبر "مادوكس" (18 عامًا) لإكمال دراسته في إحدى جامعات كوريا الجنوبية.