أنطونيو بانديراس يحتفل بعيد ميلاده الـ 60 بإعلانه إصابته بالكورونا!

تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاده الستين، كتب النجم الهوليوودي على حسابه الرسمي على تويتر أنّه يشعر بتعب أكثر قليلاً من المعتاد، غير أنّه أكد أنّه يشعر بتحسن نسبي، معرباً عن ثقته بالتعافي في أقرب وقت.

ولفت بطل فيلم The Skin I Live In إلى أنّه سيستغلّ فترة الحجر في «القراءة والكتابة والاستجمام والتخطيط لإعطاء حياته معنى» بعد بلوغه الستين «محمّلاً بالرغبة والأمل».

علما بأنّ مكان إقامة بانديراس الحالي غير معلوم، فهو كان يقطن أساساً في سُري في إنكلترا، وكذلك في منازل في إسبانيا ونيويورك.