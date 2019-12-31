أنور حديد يفتخر بأصول الفلسطينية مرتديًا الكوفية على خصره..ودوا ليبا تمارس اليوغا!

يعيش عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد" علاقة رومانسية مشتعلة مع حبيبته المغنية الإنجليزية "دوا ليبا"، فهما كما يبدو منسجمين وتجمعهما كيمياء مميزة.

وأمضى "أنور حديد" و"دوا ليبا" بعض الوقت مع بعضهما البعض تزامنًا مع استعدادات "ليبا" لإطلاق ألبومها الجديد في عام 2020، واختارا أحد المنتجعات الواقعة في ميامي للاسترخاء وممارسة تمارين اليوغا.

والتقطت عدسات الباباراتزي مجموعة صور للثنائي، فيظهر "أنور" عاري الصدر مُرتديًا بنطال أسود زيَّنه بكوفية مُفتخرًا بأصوله الفلسطينية، بينما ارتدت "ليبا" تيشيرت أبيض وبنطال أسود، وعقدت شعرها على شكل كعكة منخفضة.















واستمتع العاشقين بكؤوس من المشروبات الكحولية برفقة الأصدقاء، كما رقصا بحماس على جانب البركة.

ومؤخرًا، توجَّه "أنور"، شقيق عارضتي الأزياء العالميتين "جيجي وبيلا حديد"، في زيارة إلى موطن والده، وأمضى الوقت برفقة الفلسطينين، وشارك متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة له برفقة أحد الأطفال، وأرفقها بتعليق ممازحًا: "أبو الشباب".

كما شارك "أنور" صورة أخرى واقفًا على شرفة إحدى الفنادق المُطِّلة على مدينة "رام الله".



وعلق "محمد حديد" على أحد صور ابنه الأصغر في فلسطين، وكتب: "كن صوت العقل، وصوت السلام والوئام والمساواة ... كما قال جدك أنور دائمًا ... إبكي لأجل ألم أي عائلة، ولا تسأل عن دينهم في البداية.. فبعض النظر، الألم هو الألم."

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها "أنور" فلسطين المحتلة خلال العام نفسه.