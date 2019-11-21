أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل..كيم كارداشيان أخيراً تُهنيء شقيقتها كايلي بصفقتها الناجحة

أبرمت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" صفقة بقيمة 600 مليون دولار للحصول على أكبر حصة لها في علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل.

وبالرغم من انشغال وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الصفقة التي اعلن عنها يوم الاثنين الماضي إلا انه لم تقوم أي من شقيقات كارداشيان بتهنئة كايلي على هذا النجاح الكبير.

والآن بعد مرور ثلاث أيام على الصفقة وأثناء مقابلة لها مع قناة !ET قالت كيم: "أنا فخورة جداً بها"، كما أضافت: "كان هناك الكثير من الشركات التي تقدمت في المناقصة وأرادت شراء علامتها التجارية لذا كان بيع ما يقارب النصف هو قرار اتخذته منذ عام تقريباً فهي أرادت ذلك".

وأضافت إلى حديثها: "للتفكير كأوائل العشرينيات من عمرها فهي قامت ببناء عمل تجاري من شيء مؤمنة به وتجد الثقة فيه وكما تعلم فهي تستغل ذلك وتكشف كيف تصنع منتجات مدهشة فهذا ما تحب القيام به وهذا شيء ملهم ومدهش وأنا فخورة جداً بها".

وفي الوقت نفسه تحدثت كيم عن خطوط الانتاج الخاص بها حيث تفاخرت بأن مبيعات منتجات KKW Beauty قد تضاعفت منذ العام الماضي فصرّحت حول ذلك: "هذا الشيء يجعلني فخورة بالعلامة التجارية ويجعلني أرغب في الاستمرار لأفعل بالضبط ما أريده ومواصلة جعل المنتجات التي أحبها جيدة وأبقى صادقة".

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