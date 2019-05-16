أوبرا وينفري تسير على الممر في حفل زفاف.. ما القصة؟

تفاجأ ضيوف حفل زفاف أقيم في أتلانتا، عندما بدأت العروس تسير في الممر برفقة أوبرا وينفري، حيث تواجدت ملكة البرامج الحوارية بجانب طالبتها ليزيواني جلوريا أثناء عقد قرانها على زوجها الجديد.

وظهرت أوبرا بإطلالة متألقة، وهي ترتدي قفطاناً بنياً من الشيفون، إلّا أنها لم تتزيّن بأي اكسسوار، باستثناء وردة بيضاء على يدها، كما سرّحت شعرها الكيرلي بطريقتها المعتادة، كما انضمت إليهما إليزابيث بيرنز، أستاذتها في كلية سافانا للفنون.

واستطاعت أوبرا من خلال هذه الرحلة قضاء عيد الأم مع عدد من فتيات أكاديميتها، حيث أشادت إحداهن بأوبرا من خلال نشر صورة لهما على "إنستغرام"، حين كتبت: "لقد ساعدتني بمواجهة مشاكلي، وأرشدتني للطريق".

كما نشرت أوبرا صورة لها مع جميع الفتيات في يوم الأم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث علّقت: "هذا هو أول يوم أم لي وأنا بدون أم"، كما أضافت: "أنا سعيدة بمشاركة ابنتي في هذه الفرحة".

ومن الجدير بالذكر، أن أوبرا افتتحت أكاديمية للبنات في جنوب إفريقيا عام 2007، حيث يتعلموا هناك ليتأهلوا للجامعات.

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