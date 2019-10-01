أوبرا وينفري تكشف أسرارها المهنية والشخصية خلال مقابلة لها مع طفل

كلّفت مقدمة برنامج "إلين دي جينيريس" المراسل الشاب جادن جيفرسون من أوهايو والبالغ من العمر 11 عاماً بإجراء مقابلة مع أوبرا وينفري، بعد مقابلته الاستثنائية مع النجم براد بيت.

وجلس المراسل الشاب مع اوبرا وينفري حيث تناول النقاش العديد من المواضيع حول حياتها المهنية والشخصية، فأثنت أوبرا على الشاب وتعجّبت من ذكائه على الرغم من انه يبلغ 11 عاماً فقط.

وبدأ جادن بسؤال أوبرا ما هو الشيء الذي ستفعله بطريقة مختلفة في حياتها المهنية، فأجابت أوبرا: "ربما سأعمل على إنهاء برنامجي في الأول ثم البدء بالعمل في OWN، لأنني حاولت القيام بهما معاً في الوقت نفسه"، وتابعت: "فإذا كان علي القيام بذلك، فسأنهي العرض وآخذ قسطاً من الراحة، ثم اكتشف الخطوة التالية".

وكشف جيفرسون أنه يأخذ بنصائح جدته في حياته، فسأل أوبرا عن النصيحة التي قدمتها جدتها لها فأجابت: "إن أفضل شيء قدّمته لي جدتي هو تشجيعي على القراءة، فقد علمتني كيف أقرأ".

وصرّحت أوبرا أن الشخص الوحيد الذي تود مقابلته هي ملكة إنجلترا، مضيفةً أنها ترغب في رؤية جميع تيجانها كما تريد معرفة ما إذا كانت تشاهد Netflix's The Crown أم لا.

وفي النهاية قدّمت نصيحة لجادن بقولها: "ستبدأ في الحصول على كارهين فعليك فقط معرفة ما تريد والاستمرار في السعي من اجل ذلك، وعدم ترك هؤلاء الكارهين يؤثرون عليك".

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