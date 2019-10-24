أول صورة للمغنية العالمية كاتي بيري في مصر

انطلقت زيارة المغنية العالمية كاتي بيري إلى مصر يوم السبت الماضي، ويبدو أنها مستمتعة للغاية، أثناء زيارتها لواحة سيوة والمناطق الجغرافية المختلفة في المدن الصحراوية.

ظهرت بيري في أول صورة لها بمصر ترتدي الجلباب كتحية مميزة لأهل مصر، وملامح وجهها تنطق بسعادتها البالغة لهذه الزيارة، وهو ما ظهر جليا في صورتها بجوار السائق المكلف بنقلها في مصر، وهو يرتدي الزي الصعيدي.

تقيم بيري في فندق أدرار أملال بقرية جعفر وهو واحد من أغرب 10 فنادق في العالم، ويتميز الفندق ببنائه على الطراز السيوي القديم بالكرشيف على سفح جبل جعفر، الذى يبعد عن سيوة بنحو 20 كيلومتراً.

ولا يوجد به أي وسائل حديثة من الاتصال وشبكات المحمول، ويعيش رواده حياة سيوية قديمة، ينامون داخل غرف عبارة عن أكواخ من الطين والملح «الكرشيف»، والشموع هي مصدر الإضاءة بداخلها، كما يتناولون أشهى الأكلات السيوية ومنها الشاورما السيوى، فهل تعشق بيري هذه الحياة البسيطة؟

يستجم رواد الفندق، الذى تحيطه البحيرات المالحة من مختلف الاتجاهات، وذلك بالاستحمام في عيون المياه الطبيعية الدافئة والكبريتية، والجلوس في الخلاء تحت الجبل بعيداً عن الضوضاء للابتعاد عن صخب الحياة.

ونشرت النجمة ذات الـ 43 عاما، مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواي لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر.

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