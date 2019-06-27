كاتي بيري وأورلاند بلوم يتزوجان قريباً.. وهذا اختيارها لحذاء الزفاف

تخطط النجمة "كاتي بيري" وخطيبها "أورلاند بلوم" لحفل زفاف صغير وحميمي، حيث أنهما وضعا اللمسات الأخيرة على الحفل، والمتوقع أن يكون قبل نهاية العام الحالي.

وصرّح مصدر قريب: "إنهما يضعان اللمسات الأخيرة على جميع تفاصيل الحفل"، كما أضاف: "تبدو كاتي هي المسؤولة عن كل شيء، لكن أولاندو يشارك أيضاً في بعض التفاصيل، ولا يبدو أنهما متوتران بشأن ذلك، سيكون احتفالاً لطيف مع الأصدقاء والعائلة".

وفي وقت سابق من هذا العام، وأثناء ظهور كاتي في مقابلة لها مع برنامج Good Morning America كشفت بقولها: "يوجد شخص في حياتي وسنقرر أن نكون مع بعض"، لكنها لم تكشف عن الموعد، كما أضافت: "أعتقد أنني يجب أن أبدأ بالتخطيط من الآن، فنحن بالتأكيد نتمتع بكل لحظة".

كما تحدثت أيضاً عن الحذاء الذي قد ترتديه عندما تكون عروساً وتسير بالممر، حيث قالت: "أنا أعتقد ما إذا اخترت تصميم الحذاء، فمن المحتمل أن يكون له علاقة بالزهور".

ويشار إلى أن، أورلاندو كان قد قدّم خاتم الخطوبة الألماسي على شكل زهرة، لكاتي بيري خلال وقت سابق من شهر فبراير، وتحديداً يوم الحب، وذلك بعد ثلاث سنوات من المواعدة.

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