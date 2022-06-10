أول ظهور لابن "كيفانش تاتليتوغ" بعد ولادته.. فهل يشبه والده؟

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول صورة لطفل النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" والذي التقطت خلال رحلتهم الصيفية إلى منطقة بودروم في تركيا.

وتفاعل العديد من الجمهور مع هذه الصورة النادرة حيث أنها أظهرت الطفل الصغير وهو محمول من قبل والدته بينما كان والده كيفانش يقف بجانبهما.

ولم تُظهر الصورة ملامح الطفل الصغير بكل وضوع ولكن على ما يبدو بأن الطفل الصغير سيكون وسيماً كوالده، الذي حصل على أجمل وجه في تركيا.

وخلال وقت سابق كان النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" قد أعلن عن ولادة طفله الأول من زوجته التي تكبره في السن النجمة "باشاك ديزر".

وأطلق النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" اسم "كورت إيفه" على طفله الصغير، حيث أوضحت باشاك بان سبب تسمية الطفل بهذا الاسم هو ان علاقتهما بدأت في مسلسل التركي "كورت سعيد وشوري" ومضت على هذه العلاقة ما يقارب ثمانية سنوات.