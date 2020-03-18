إدريس ألبا يكشف من نقل له فيروس كورونا.. فما علاقة رئيس وزراء كندا؟!

صَدَمَ النجم الإنجليزي "إدريس ألبا" معجبيه بالكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وزعم في وقت لاحق أنه يدرك الشخص الذي التقط منه العدوى المميتة.

شارك "إدريس ألبا" متابعيه عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يوضح فيه أن إصابته بالفيروس تتزامن بلقائه مع زوجة رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو" بتاريخ 4 مارس، حيث تقابل الثنائي في الحدث الخيري We Day UK في ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

يقول "ألبا" في مقطع الفيديو:"من الصعب معرفة من أين التقط العدوى أو كنت على اتصال بفيروس كورونا، لكن سأقول أن أصبت به في الـ4 من مارس، في الوقت الذي ظهرت فيه فحوصات أحد الأشخاص إيجابية، في الوقت الذي تواصلت معه."

وتابع قائلًا: ""بشكل أساسي، من المحتمل أن تكون نتائجي إيجابية في 4 مارس، لكن من الصعب القول متى تواصلت مع الشخص المصاب بكورونا، فمن الممكن أني اختلطت به في أي وقت، لكن إصابتي المثبتة هي في 4 مارس."

وأضاف الممثل: `"في يوم الجمعة، الأسبوع الماضي، قيل لي أن شخصًا كنت على اتصال به كانت نتيجته إيجابية"..

وتعرض "ألبا"" إلى الانتقاد بشأن خضوعه لفحص كورونا رغم عدم ظهور أعراض عليه، بالإضافة إلى تواجد زوجته إلى جانبه رغم عدم إصابتها، وأوضح أن إجرائه الفحص كان لدواعي وقائية باعتباره على وشك تصوير فيلمه الجديد ما يستدعي تواجده إلى جانب العديد من الأفراد، كما أن ظهور زوجته إلى جانبه يأتي لحبها له ورغبته في الوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.

ويجدر الإشارة إلى "ألبا" و"صوفي ترودو" التقطا صورة مع بعضهما البعض برفقة عدد آخر من المشاهير من بينهم ""لويس هيملتون".

