إد شيران يجني هذا المبلغ الضخم من خلال جولته الغنائية الناجحة Divide

يعد النجم "إد شيران" واحداً من أنجح الموسيقيين في العالم حيث أن جولاته الغنائية تحقق مبالغ ضخمة.

ووفقاً لصحيفة The Sun حقق إد شيران أرباحاً مذهلة بلغت ما يقارب 73.4 مليون جنيه أسترليني في هذا العام من خلال جولته الغنائية الناجحة Divide.

وبحسب ما ورد فإنها زيادة كبيرة بالنسبة لإد الذي حقق 17.1 مليون جنيه أسترليني عام 2018 مما يعني أنه حقق أكثر من 90 مليون جنيه من الجولة الدولية.

وتعدّ جولة Divide هي أعلى جولة في جميع الأوقات حيث حضرها أكثر من 8.7 مليون شخص بين عامي 2017 و 2019.

ويأتي ذلك بعد أن أشار الناس إلى ان المغني البالغ من العمر 28 عاماً قد زاد بضعة أرطال، حيث كشف حول ذلك: "لم أشعر بعدم الآمان مثل ما أوضح الناس ذلك بل أن الكثير من الناس لديهم أشياء لا يشعرون بالأمان بشأنها مما يجعلهم يشعرون بشكل أفضل عند الإشارة إلى شخص آخر".

ومع ذلك اعترف إد بأنه يأكل أكثر من اللازم ولم يمارس التمارين الرياضية بشكل كاف فقال: "مشكلتي أنني أذهب إلى الحانة وأكل الوجبات والفطيرة والمهلبية ثم لا أمارس الرياضة".

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