إلى جانب ماجدة الرومي وشريهان.. فستان إيما ستون إلى المزاد العلني من أجل بيروت!

أبرمت Sotheby شراكة مع منظمة Creatives for Lebanon و مبادرة Art for Beirut لجمع الأموال في أعقاب الانفجار المدمر الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس الماضي.

سيعرض فستان خاص جدًا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب" في المزاد العلني، وهو الفستان الذي ارتدته الممثلة الأمريكية "إيما ستون" في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2015.

تألقت "إيما ستون" في حفل الأوسكار مرتدية فستان أصفر مكشوف من الخلف وذو أكمام طويلة وفتحة أمامية تكشف عن ساقها، وقد تخلله خيوط لامعة من الترتر.

إلى جانب هذا الفستان، سيعرض في المزاد فساتين تبرعت بها أيقونات من الشرق الأوسط، بما في ذلك فستان من الحرير الفاخر المصمم للممثلة المصرية "شريهان" عام 1987 وفستان أزرق سماوي للمغنية اللبنانية المحبوبة "ماجدة الرومي" من توقيع مصمم الأزياء "فريد منمق".