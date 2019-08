النظرة الأولى لفيلم 101 Dalmatians .. وإيما ستون تثير صدمة محبيها! (صور)

بالعودة إلى سبتمبر 2018، أعلن انضمام النجمة الأمريكية "إيما ستون" لطاقم عمل فيلم النسخة الحية 101 Dalmatians بشخصية الشريرة "كرولا ديفيل"، وبعد طول انتظار، نشرت الصورة الأولى للفيلم يوم السبت الماضي.

في البوستر الدعائي للفيلم، تظهر "إيما ستون" (30 عامًا) ممسكةً بثلاث كلاب مُرقطة، ويقف خلفها مساعديها الأبلهين الذي يؤدي دورهما "باول والتر" و"جويل فراي"، بينما أطلَّت بشعر مجعَّد قصير مقسوم إلى لونين الأبيض والأسود كما في الشخصية، وطبَّقت مكياج عيون دخاني كثيف، وأحمر شفاه عنابي، في حين بدت بشرتها شاحبة تكسوها البياض.

وأكملت "ستون" إطلالتها الظلامية بملابس سوداء، فاختارت سترة جلديَّة سوداء بأكمام كاروهات، وبنطال أسود عريض.

من المقرر عرض الفيلم في الـ28 من شهر مايو عام 2021، عكس ما أعلن عنه في شهر ديسيمبر 2020.

ويجدر الإشارة إلى أن شخصية "كرولا ديفيل" من تأليف كاتبة قصص الأطفال "دودي سميث" المأخودة من روايتها " The Hundred And One Dalmations" لعام 1956.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحول بها الرواية إلى فيلم حي، ففي عام 1996، أصدر فيلم " 101 Dalmatians" الذي لعبت فيه النجمة العالمية "جلين كلوز" دور الشريرة.

