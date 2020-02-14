إليك أغلى هدايا النجوم في عيد الحب.. أنجلينا جولي شجرة زيتون!

اسمح لنا بسؤالك حول أغلى هدية قدمها لها شريك حياتك في يوم الحب، هل هي علبة شوكولاتة؟ أم باقة من الورود؟ أم قطعة مجوهرات؟ لكن مهما كانت الهدية التي تلقيتها لن تكون بمستوى الذي وصل له هؤلاء النجوم.

وهنا نستعرض أغلى الهدايا التي قدَّمها النجوم لشركاء حياتهم في يوم الحب:

كيم كارداشيان وكانييه ويست

شعار هذان الثنائي "المثالية"، وحينما يتعلق الأمر بالهدايا فلا يقبلان سوى الفخامة والإبداع، فقد قدَّم مغني الراب "كانييه ويست" لزوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" في يوم الحب عام 2015 إسوارة بانتير دي كارتييه على شكل نمر تبلغ سعرها 73 ألف دولار، وتتميَّز بزخارف مُرصَّعة بالألماس والزمرد الأخضر.





جاستن بيبر وسيلينا جوميز

حينما كان النجم الكندي "جاستن بيبر" يواعد المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز"، اشترى لها كل وردة رآها في طريقه، حتى لفتت ناظريه باقة من زهور التوليب فدخل المتجر وابتاع جميع الورود داخله.

فينس فون وكيلا ويبر

تقدَّم الممثل الأمريكي "فينس فون" لطلب يد حبيبته الكندية "كايلا ويبر" في يوم الحب عام 2009، وبالتأكيد لم يختر خاتم الزفاف بطريقة اعتيادية من متاجر بيع المجوهرات، بل صمم خاتمًا مُرصَّع بالألماس عيار 4 قيراط بقيمة 125 ألف دولار.

أنجلينا جولي وبراد بيت

لم تمنح النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" زوجها السابق المثثل الأمريكي "براد بيت" هدية تقليدة كساعة أو شيء برَّاق مُرصَّع بالألماس، بل أهدته شجرة زيتون اشترتها من حاضنة نباتات في جنوب فرنسا بقيمة 20 ألف دولار تعبيرًا عن السلام وطول الحياة.

كاتي بيري ورسل براند

خلال فترة زواج المغنية الأمريكية "كاتي بيري" والممثل "روسل براند" القصيرة، اشترت له سيارة بينتلي أرجوانية حسب الطلب على غرار السيارة التي كان يقودها الراحل "كيث مون"، الذي اشتهر كعضو في فرقة The Who، ويقال أنها كلَّقت 341 ألف دولار.

بيونسيه وجاي زي

في عام 2009 ، اشترى مغني الراب "جي زي" لزوجته النجمة الشهيرة "بيونسيه" هاتف محمول مُغطى بالبلاتين بقيمة 25 ألف دولار.

كورتني كوكس وديفيد أركويت