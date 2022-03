إليك قائمة الفائزين الكاملة بجوائز BAFTA لعام 2022

استضافت قاعة ألبرت الملكية حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية الشهيرة البافتا BAFTA في مدينة لندن البريطانية في دورته الخامسة والسبعين لهذا العام 2022

وحضر العديد من النجوم والمشاهير للحفل الذي أقيم يوم أمس الاحد حيث استضافت الحفل النجمة العالمية ريبيل ويلسون، وحصدت العديد من الأفلام التي تم عرضها في بريطانيا خلال عام 2021 عدد من الجوائز

وإليك القائمة الكاملة بالفائزين بجوائز "البافتا" BAFTA :

1- جائزة أفضل فيلم.. ذهبت إلى The Power of the Dog

2- جائزة أفضل فيلم بريطاني... كانت من نصيب فيلم الـ Belfast

3-جائزة أفضل فيلم بلغة غير الانجليزية.. ذهبت إلى Drive My Car

4-جائزة أفضل فيلم وثائقي.. كانت من نصيب فيلم Summer of Soul

5-جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.. فقد حاز عليها فيلم Encanto

6-جائزة أفضل ممثل.. من نصيب الفنان العالمي ويل سميث عن دوره في King Richard

7-جائزة أفضل ممثل مساعد.. للفنان تروي كوتسور (وهو اول فنان اصم يحصل على العديد من الجوائز) عن دوره في فيلم CODA

8- جائزة أفضل ممثلة.. للنجمة العالمية جوانا سكانلان عن فيلم After Love

9- جائزة أفضل ممثلة مساعدة.. للنجمة أريانا ديبوز عن دورها في فيلم West Side Story

10- جائزة أفضل مخرج.. حاز عليها المخرج جين كامبيون عن The Power of the Dog

11-جائزة أفضل سيناريو.. ذهبت إلى Licorice Pizza

12- جائزة أفضل سيناريو مقتبس... كانت من نصيب فيلم CODA