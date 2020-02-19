إليك قائمة ترشيحات جوائز BRIT.. هل نجمك المفضل من بينهم؟

أقيم حفل توزيع جوائز بريت البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب اليوم الموافق 18 فبراير 2020.

وكان من بين المرشحين كل من الفنانين البريطانيين لويس كابالدي وهاري ستايلز، بلإضافة إلى المغنية الأمريكية بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عاماً التي نافست الفنانات العالميات المترّشحات إلى جانب ليزو وأريانا غراندي.

ويتم التصويت على الجوائز من قبل 1500 شخص من جميع أنحاء صناعة الموسيقى في المملكة المتحدة بما في ذلك الصحفيين والعاملين في صناعة التسجيلات الموسيقية.

وهنا نستعرض قائمة الترشيحات لحفل توزيع جوائز "بريت" لعام 2020:

أفضل ألبوم

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أفضل مغنية عالمية

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أفضل مغني عالمي

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أفضل فريق

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أفضل أغنية لهذا العام

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أفضل مغني سولو

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أفضل مغني صاعد