هل اتّهمت إلين دي جينيريس مشاهير هوليوود بـ "المُنافقين"؟

حصلت مقدمة البرامج "إلين دي جينيرس" على جائزة Carol Burnett وهي جائزة فخرية لجائزة الغولدن غلوب تمنحها رابطة هوليوود للصحافة، وذلك يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس.

لكن مقدمة البرامج البالغة من العمر 61 اعترفت بأنها لم تكن سعيدة بهذا الفوز، بسبب أزمة الحرائق التي اجتاحت الساحل الجنوبي لأستراليا.

وخلال مقابلة لها مع Extra توّجهت مقدمة البرنامج رينيه بارغ بالشكر إلى إلين بسبب حديثها عن حرائق الغابات في أستراليا على خشبة المسرح عند استلامها الجائزة، وبأنها كانت عاطفية جداً.

وتحدثت إيلين في البرنامج عن هذا الوضع فقالت: "يجب أن أقول الآن نحن جميعاً نحتفل هنا، كلنا نرتدي الملابس الجميلة فنحن نتصرف كأنها أهم ليلة"، وتابعت: "أقصد كلنا نتظاهر بأن كل شيء على ما يرام وأنا أكافح للسيطرة على عواطفي وهذا ليس جيداً".

واستمرت بقولها أنه من المهم ان تعترف بذلك فقالت وهي تذرف الدموع : "هناك أناس فقدوا كل شيء أعني أن أستراليا مكان رائع! والناس مدهشون جداً، هناك الكثير من الحيوانات التي فُقدت"، وأضافت: "لا أريد أن أدّعي أن هذا شيء رائع ولا نفكر بذلك، بل يمكننا الاحتفال وعدم تجاهل ما يحدث في العالم".

وكانت إلين قد نشرت سابقاً عبر حسابها على انستغرام صور لحرائق الغابات في أستراليا حيث قالت إنها قدّمت بالفعل تبرعات لخدمة الإطفاء الريفية والصليب الأحمر في أستراليا وإنقاذ الحياة البرية كما حثّت الآخرين على فعل الشيء نفسه.

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