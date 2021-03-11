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إميليا كلارك تلجأ إلى تطبيق "رايا" للمواعدة.. وتحذفه قبل عثورها على الحب!

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 10:04
إيميلا كلارك
إيميلا كلارك

لجأت النجمة "إميليا كلارك" إلى تطبيق المواعدة الشهير "Raya" للعثور على الحب، حيث أنشات ملفًا شخصيًا على التطبيق يستهدف الأثرياء والمشاهير.

وكشف أحد المصادر القريبة عن الموضوع بقوله: "كانت المواعدة صعبة للغاية في حالات الاغلاق وانتشار فيروس كورونا، ولكن بعض الأصدقاء المقرّبين من إميليا تحدّثوا معها لاستخدام رايا، ووافقت هي على الفور".

On the market: Emilia Clarke reportedly turned to celebrity dating app Raya to find love - before swiftly deleting it again

ولكن يُقال بأن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا قامت بحذفه سريعًا، فصرّح المصدر: "لقد حذفت إميليا ملفها الشخصي مؤخرًا على تطبيق رايا لانه ليس كما كانت تأمل أن يكون".

وخلال مقابلة سابقة لها كشفت "إميليا" عن أسوأ نصيحة للعناية بالبشرة تلقّتها فقالت: "طلبت من أخصائي تجميل الخروج بعد أن أخبرني أنني بحاجة إلى مضاد للشيخوخة".

Looking for love: The 34-year-old Game Of Thrones actress is said to have set up a profile on the app, which is targeted at 'the rich and famous'

يذكر أن "إميليا" ارتبطت عاطفيًا بالمخرج السينمائي "تشارلي ماكدويل"، وكذلك النجوم من أمثال "جيمس فرانكو" و"سيث ماكفارلين".

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