إميليا كلارك تلجأ إلى تطبيق "رايا" للمواعدة.. وتحذفه قبل عثورها على الحب!

لجأت النجمة "إميليا كلارك" إلى تطبيق المواعدة الشهير "Raya" للعثور على الحب، حيث أنشات ملفًا شخصيًا على التطبيق يستهدف الأثرياء والمشاهير.

وكشف أحد المصادر القريبة عن الموضوع بقوله: "كانت المواعدة صعبة للغاية في حالات الاغلاق وانتشار فيروس كورونا، ولكن بعض الأصدقاء المقرّبين من إميليا تحدّثوا معها لاستخدام رايا، ووافقت هي على الفور".

ولكن يُقال بأن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا قامت بحذفه سريعًا، فصرّح المصدر: "لقد حذفت إميليا ملفها الشخصي مؤخرًا على تطبيق رايا لانه ليس كما كانت تأمل أن يكون".

وخلال مقابلة سابقة لها كشفت "إميليا" عن أسوأ نصيحة للعناية بالبشرة تلقّتها فقالت: "طلبت من أخصائي تجميل الخروج بعد أن أخبرني أنني بحاجة إلى مضاد للشيخوخة".

يذكر أن "إميليا" ارتبطت عاطفيًا بالمخرج السينمائي "تشارلي ماكدويل"، وكذلك النجوم من أمثال "جيمس فرانكو" و"سيث ماكفارلين".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: