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انجين أكيورييك يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.. والسبب غمازات ظهره!

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:34
انجين أكيوريك
انجين أكيوريك

أثار النجم انجين أكيورييك جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما اصبح حديث المتابعين بعد ان تصدّر الترند عبر السوشال ميديا.

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وكان انجين قد نشر صور له عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" من إجازته الصيفية في مدينة كاش في أنطاليا، حيث ظهر وهو يمارس الغوص والسباحة في البحر.

إنجين أكيوريك

ولفت انجين الأنظار إليه عند خروجه من البحر حيث كان عاري الصدر ويلبس شورت أسود، مما أظهر غمازات ظهره الأمر الذي جعله يتصدّر الترند.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورته وإطلالته المثيرة حتى انهم قاموا بإنشاء خاص لغمازاته باللغة الإسبانية وأسموها "#LosHoyuelosDeAkyürek".

 

وانتقل المتابعين إلى قسم التعليقات للإشادة بمظهر انجين المثير والتغزّل بغمازات ظهره التي لفتت الأنظار، فعلّق أحدهم: "عجز العلماء والمعلمين والمخترعين وكل العالم عن وصف جمال هذا الشخص".

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