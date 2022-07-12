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إيد شيران يكشف اسم ابنته الثانية.. ما علاقة المشتري؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 12 تمّوز / يوليو 2022 - 10:08
إيد شيران
إيد شيران

أخيرًا وبعد طول انتظار، كشف الستار عن اسم المولود الثاني للنجم العالمي إيد شيران وزوجته شيري.

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رحب إيد شيران وزوجته شيري بابنتهما الثانية إلى هذا العالم في وقت سابق من هذا العام، حيث أبقت شيري حملها سرًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام والصحافة.

إيد شيران يكشف اسم ابنته الثانية

وكشف المغني البالغ من العمر 31عامًا وشيري عن اسم ابنتهما، فقد أطلقا عليها اسم "جوبيتور سيبورن شيران"؛ حيث أن له معنى خاص للزوجين ويتميَّز بتفرده، إذ يعتقد الجميع أن كوكب المشتري له أثر إيجابي على حياة الطفلة.

,في السنوات الأخيرة، أصبح اسم كوكب المشتري أكثر شيوعًا بين الآباء، حيث قيل إنه يمثل "اشجاعة والجرأة".

إيد شيران

وقد أعلن الثنائي عن قدوم طفلتهما فيي شهر مايو الماضي، فقد نشر إيد صورة لزوج من الجوارب البيضاء الصغيرة على بطانية بنية محبوكة بر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام، وعلَّق: "أريد أن أعلمكم جميعًا أن لدينا طفلة جميلة أخرى. كلانا يحبها كثيرًا ،ونحن سعداء لكوننا عائلة مكونة من 4 أشخاص".

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ويجدر الإشارة إلى أن النجم لديه طفلة تدعى "ليرا أنتاركتيكا سيبورن شيرين" من زوجته شيري.

 

 

كلمات دالة:إيد شيرانالمشتري

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