إيغي أزاليا تنشر تغريدة غريبة حول شامات بطنها.. سرطانية أم لا؟!

نشرت النجمة الأسترالية "إيغي آزاليا" تغريدة غريبة عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيها عن العملية الجراحية التي أجرتها لإزالة شاماتها درءًا لإصابتها بالسرطان.

أعربت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا عن حزنها لإزالة شاماتها نهائيًا، وكتبت: "أزلت شامات بطني في حال كُنَّ شامات سرطانية، واتضح فيما بعد أنهن لسن سرطانيات، ولا أزال حزينة على هذا الفعل."

وتابعت "آزاليا": "حدث هذا عام 2018، شكرا للاستماع إلى شكواي، وأتمنى بعد مشاركتي هذه الحادثة، أن أسير في حياتي أخيرًا".

وليس مستغربًا إجراء "أزاليا"عمليات جراحية تحسينًا لمظهرها، فقد أجرت سابقًا عملية تكبير لمؤخرتها وصدرها، وعملية تجميلية لأنفها، ودائمًا ما كانت منفتحة حول أي إجراء تقدم عليها في شكلها غير خجلة أو شاعرة بالعار إزاء الموضوع، بل صرَّحت في إحدى مقابلاتها عام 2016: "أعتقد أنه في عام 2016 لا بد للأفراد أن يتقبلوا حقيقة أن المشاهير وغير المشاهير من النساء قد خضعن لعمليات تجميلية".

وسابقًا، اتهمت "آزاليا" بتقليد نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حينما أجرت عملية لتكبير مؤخرتها، لكنها نفت الشائعات خلال مقابلة لها صرّضحت فيها: " لا لم أخضع لعملية للحصول على مؤخرة ضخمة، بل حجمها طبيعي، لكني أعترف بأني كبرت صدري مسبقًا، أما خصري النحيل والقريب من الساعة الرملية فهو بسبب التمارين الرياضية المكثفة التي أخضع لها بشكل يومي".