إيفانكا ترامب تستمتع بعطلة رومانسية مع زوجها.. وقُبلات حميمية تجمعهما!

قضت ابنة الرئيس الأمريكي الساق دونالد ترامب "ايفانكا" عطلتها الصيفية برفقة عائلتها الصغيرة المكوّنة من زوجها جاريد كوشنر وأطفالها الثلاث.

وبدت ايفانكا بمعنويات عالية وسعيدة بنزهتها العائلية حيث التقطت بعض الصور لها وهي تلعب مع اطفالها الثلاث بينما تلتقط معهم الصور بكل سعادة.

وظهرت ايفانكا وهي ترتدي بكيني باللون البنفسجي ومطبوع عليه ورود، ونسّقت فوقه وشاح للبحر من الدانتيل باللون الأبيض، كما نسّقت معه نظارات شمسية سوداء واعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها.

وكان الملفت للنظر هو الانسجام الكبير الذي كان بين ايفانكا وزوجها حيث التقطت دسات الكاميرا وضعيات رومانسية للثنائي، بينما كانا يتبادلان القبل الحميمية والأحضان.

ومن الجدير بذكره أن ايفانكا تعرّضت لانتقادات واسعة في فترة ترأس والدها الحكم في الولايات المتحدة حيث أنها لم تكن تتدخل أبداً في سياسات والدها واعتنقت اليهودية للتزوج من زوجها جاريد كوشنر.

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