بالصور: إيفانكا ترامب ترتدي الحجاب في المسجد.. وعباءة بتصميم إماراتية

أجرت ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" زيارة إلى مدينة دبي لحضور المنتدى العالمي للمرأة لعام 2020، واختارت التألق بإطلالة من توقيع مصممة إماراتية.

في يومها الأول في الإمارات العربية المتحدة، شوهدت "إيفانكا ترامب" في فندق جميرا النسيم مُتألِّقةً بعباءة كحلية حريرية مُزيَّنة بزخارف ذهبية اللون من توقيع العلامة التجارية الإماراتية Layeur، وهي معروضة للبيع على موقع The Modist مقابل 3.270 درهم.

Today at the Louvre Museum Abu Dhabi I met with UAE female ministers & entrepreneurs Together we seek to advance gender equity throughout the region. 🇺🇸🇦🇪 #WGDP