بالصور: إيفانكا ترامب ترتدي الحجاب في المسجد.. وعباءة بتصميم إماراتية

أجرت ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" زيارة إلى مدينة دبي لحضور المنتدى العالمي للمرأة لعام 2020، واختارت التألق بإطلالة من توقيع مصممة إماراتية.

في يومها الأول في الإمارات العربية المتحدة، شوهدت "إيفانكا ترامب" في فندق جميرا النسيم مُتألِّقةً بعباءة كحلية حريرية مُزيَّنة بزخارف ذهبية اللون من توقيع العلامة التجارية الإماراتية Layeur، وهي معروضة للبيع على موقع The Modist مقابل 3.270 درهم.

وغطَّت "إيفانكا" شعرها الأشقر بالحجاب لدى وصولها مسجد الشيخ زايد ومتحف اللوفر في العاصمة الإماراتية.

يستمر المنتدى العالمي للمرأة لعام 2020 ليومين متتالين في مدينة الجميرا، حيث يرحب بالقيادات النسائية وسيدات الأعمال والرائدات من جميع أنحاء العالم، حيث يعد فرصة مثالية لقيادة النساء لتبادل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات والنظر في تحسين السياسات لتحقيق مزيد من المساواة.

ويبدو أن اختيار "إيفانكا" ارتداء لباس من مصممة محلية خطَّة مدروسة وتكتيك خلال فترات سفرها، فأثناء زيارتها إلى المغرب شهر نوفمبر العام الماضي، اختارت إطلالات من توقيع المصممة المغربية "فضيلة القاضي" في عدة مناسبات.