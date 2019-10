إيفا لونغوريا بإطلالة فاتنة خالية من الإكسسوارات خلال حفل توزيع جوائز Women's Media Awards

تواجدت بعض من ألمع نساء هوليوود في مدينة نيويورك لحضور حفل توزيع جوائز لمركز الإعلام النسائي الذي تأسس عام 2005 من قبل جين فوندا وغلوريا شتاينم والناشطة روبن مورجان.

وقادت النجمة اللامعة "إيفا لونغوريا" أسطول نساء هوليوود في فندق Mandarin Oriental بإطلالتها الأنيقة البرّاقة، متجنبةً أي إكسسوارات باستثناء خاتم زفافها الرائع.

وارتدت إيفا فستاناً طويل لامع باللون الأحمر وضيّق متخذ شكل منحنيات جشسدها المثي وبأكمام طويلة ونسّقت معه صندل فضي لامع، كما أسدلت شعرها المموج الطويل جانباً.

وكانت إيفا واحدة من المستفدين من جوائز المركز لمشاركتها في تنظيم حملة "أنت لست وحدك" "'You Are Not Alone"، بالإضافة إلى زميلاتها أمريكا فيريرا، ديان غيريرو وأليكس مارتينيز، وغيرهن.

ويشار إلى أن مركز الإعلام النسائي هو منظمة غير حزبية لا تبغي الربح تعمل على زيادة وضوح وقوة وصحة النساء والفتيات في صنع القرار في وسائل الإعلام ، "وبالتالي ضمان إخبار قصصهن وسماع أصواتهن."

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: