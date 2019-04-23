إيفا لونغوريا بالبكيني المثير بعد ولادة طفلها.. شاهد!

أمضت الممثلة "إيفا لونغوريا" عيد الفصح مع أسرتها، في جزيرة سانت بارتيلمي يوم الأحد، حيث بدت أكثر استرخاءً وجمالاً بعد أن فقدت الكثير من وزنها الذي اكتسبته خلال الحمل.

وظهرت إيفا رشيقة ببكيني أحمر، كما وضعت قبعة قش ونظارات شمسية، بينما كانت تلعب اليوجا أمام حمام السباحة، وفي إحدى الصّور، ظهرت إيفا وهي تلاعب طفلها سانتياغو البالغ من العمر 10 شهور ومستلقية على السرير، وعلقت عليها "مزاج عطلة".

يُذكر أنّ إيفا لونغوريا قابلت زوجها خوسيه باستون من خلال صديق مشترك عام 2013، حيث تزوجا بعد ذلك بعامين، وها هُما الآن سيحتفلان بعيد زواجهما الثالث في 21 مايو بوجود طفلهما سانتياغو باستون.

وعلى الصعيد المهني، عملت إيفا في إنتاج مُسلسل Glamorous بطولة بروك شيلدز، كما ستقوم بدور البطريرك ميندوزا في Grand Hotel، الذي سيُعر لأول مرة في 17 يونيو على قناة ABC.

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