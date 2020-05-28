إيلين دي جينيرس تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ 90 على طريقتها الخاصة.. والمتابعين "هذه إساءة لكبار السن"

أرادت مقدمة البرمج الحوارية "إلين دي جينيريس" إعطاء والدتها بيتي هدية خاصة بعيد ميلادها التسعين يوم أمس الأربعاء، ولكن الأمر انتهى بالتسبب بالهجوم على إلين.

ونشرت إلين مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة على موقع "تويتر" وهي تقص شعر والدتها حيث قامت بقصها بطريقة غير مناسبة وقصيرة للغاية وولم تبدو والدتها سعيدة أبداً بهذه الإطلالة لشعرها.

90th birthday present for my Mamma. pic.twitter.com/GNwpS0dvJ1 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 21, 2020

وظهرت إلين في مقطع الفيديو وهي تؤكد لوالدتها أن شعرها ليس قصير للغاية وأنها تزيل الحواف فقط حيث تناغم صوت والدتها معها وهي تقول: "لماذا تركتها تفعل ذلك؟"، ثم سألتها: "لماذا لا تستخدمي المقص؟"، لترد إلين عليها: "صدقيني لا تريدين مني استخدام المقص أبداً".

وفي نهاية الفيديو تترك والدتها بيتي بشعر قصير جداً ولا يبدو أنها معجبة به حيث قالت بينما كانت تنظر في المرآة: "أنا لا أحبها أبداً فهي قصيرة جداً".

وكان بعض المتابعين مستائين جداً من الفيديو ومن ما فعلته إلين بوالدتها فقال أحد الأشخاص: "هذه قصة شعر سيئة لوالدتك، لقد كانت تبدو جميلة قبل هدية عيد ميلادك هذه، آمل أن تتمكن من فعل شيء بهذا الشعر القصير"، وتابع آخر: "هذا غريب إنها إساءة معاملة المسنين".

ومع ذلك يعتقد الكثير من الأشخاص أن الفيديو كان لطيفاً وتمنوا لبيتي عيد ميلاد سعيد لبلوغها الـ 90.

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