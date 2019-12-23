إيميلي راتاجوسكي ترفض مبلغ بالملايين للتواجد في السعودية.. فما علاقة المثليين؟!

رفضت عارضة الأزياء الأمريكية "إيميلي راتاجوسكي" دعوة مدفوعة الثمن إلى مهرجان " ميديل بيست" الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، والسبب يعود لدفاعها عن حقوق الإنسان، إذ ترى أن السعودية لا تمنح النساء الحقوق كاملةً.

وأشارت "إيميلي راتاجوسكي" (28 عامًا) أن أسباب رفضها للدعوة يعود لمناصرتها حقوق المثليين، وصرَّحت لحساب الموضة Diet Prada عبر موقع "إنستغرام"، قائلةً: " من المهم للغاية بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير والحق في حرية الصحافة، آمل أن يجلب هذا الأمر المزيد من الاهتمام إلى الظلم الذي يحدث هناك."

ورغم امتناع "راتاجوسكي" عن الحضور، تواجد في الحدث عدد لا يحصى من النجوم والمشاهير العالميين، من بينهم عارضات أزياء شهيرات أمثال: "صوفيا ريتشي"، "ويني هارلو"، "آريانا شايك"، زوجة "برادلي كوبر" السابقة، بالإضافة إلى عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو"، والعارضة البورتوريكية "جوان سمالز"، وعارض الأزياء "لوك سابات"، الذي أشيع أنه على علاقة مع نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان".









ويُشار أن المدعوين منحوا مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الدولارات، وقد تعرَّضوا للانتقاد وهجوم شرس من قبل معجبيهم لعدم مراعاتهم حقوق الإنسان، واستشهدوا بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، واعتقال الناشطة في مجال حقوق المرأة "لوجين الهذلول"، ونزوح صحفيين مثليين، حيث يعد الشذوذ الجنسي غير قانوني ويعاقب عليه بالإعدام.