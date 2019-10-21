إيمي شومر تلقي دعابة حول إطلالتها في زفاف جينيفر لورانس وتصرّح "قضيت أفضل الأوقات"

كشفت النجمة "إيمي شومر" أمس الأحد أنها قضت أفضل الأوقات خلال حفل زفاف صديقتها المقرّبة جينيفر لورانس وكوك ماروني مساء السبت الماضي في قلعة في رود آيلاند.

ونشرت النجمة صورةً فكاهية عن ملابسها ليوم الزفاف حيث كانت لقطة من فيلم The Chronicles of Narnia تضمنت الساحرة تيلدا سوينتون والقزم وعلّقت عليها: "كريس وأنا قضينا أجمل الأوقات".

ليس من الواضح سبب نشر إيمي لهذه الصورة لكن التقارير كشفت عن وجود تعتيم شديد للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحفل زفافا جينيفر لورانس وكوك ماروني، فبالرغم من أنه تم الإبلاغ عن تواجد إيمي في حفل الزفاف إلا أنها لم يتم مشاهدتها وهي تصل أو تغادر.

وخلال وقت سابق حضرت جينيفر حفل زفاف إيمي وكريس المفاجىء عام 2018، حيث علّقت عليه في ذلك الوقت: "كان جميلاً لقد كانت مفاجئة لكنها كانت رائئعة وكنت أبكي طوال الوقت"، وتابعت: "إنه شيء جميل عندما يحب شخصان بعضهما البعض ويعنيان ذلك حقاً كما كان يظهر في الزفاف".

وكأصدقاء مقرّبين لم تخجل إيمي من نشر محادثة بينهما حول دعوة جينيفر لها للعشاء ثم تراجعها عن ذلك حيث قالت: "ماذا تفعلي هل تأتي انت وكريس لتناول العشاء؟"، لتتابع قولها بضحكة: "لا أستطيع تناول العشاء الليلة لدي خطط أخرى"، لتردّ إيمي عليها بعد ساعتين بقولها: "كلام جيد".

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