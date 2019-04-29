ابنة آرنولد تُقيم حفل وداع عزوبية.. والعريس النّجم "كريس برات"! (صور)

احتفلت النجمة "كاثرين شوارزينغر" بإقامة حفل توديع عزوبية 'Bridal Shower' يوم السبت، في منزل والدتها "ماريا شرايفر" في برينتود، بالرغم من عدم إعلان موعد أو أي تفاصيل عن حفل زفافها.

وخلال الحفل، ظهرت "أوبرا وينفري" ضمن الحضور، إذ بدت وكأنها كانت تقضي وقتاً رائعاً خلال حضورها، فتركت المنزل المُتسضيف وهي بكامل سعادتها وحيويتها مع باقة زهور بيدها، لكن لم يكن ظهور ملكة البرامج الحوارية هو ما سرق الأضواء، بل وجود العريس في الحفل وهو النجم "كريس برات" ، فعند وصوله أشرقت كاثرين وبدت بكامل سعادتها، وبدا الثنائي رائعين وحرص برات أن تحظى عروسته بكامل الاهتمام فقدم لها نخبًا "حلوًا".

أما نجمة الحفلة كاثرين، فقد بدت متألقة بفستانها الأبيض الضيق والطويل، مزيّن بقصة البروتيل من الأعلى، وبزركشات من الأسفل، ولإتمام إطلالتها المبهجة، أسدلت شعرها المموج جانباً، واضعةً إكسسوار الشعر الفضي، ونسقت معه حذاء بيج بكعب عال.

لم يكن كريس هو الرجل الوحيد الذي تواجد في الحفلة، بل ظهر والد كاثرين "أرنولد شوارزينغر"، حيث حافظ على سعادته بابنته، على الرغم من تواجده في منزل طليقته، حيث انفصلا عام 2011، بعد طلبها الطلاق منه.

ومن الجدير بالذكر أنّه كشفت بعض المصادر المقربة أن حفل الزفاف لم يحدد بعد، ولكنه سيكون عبارة عن احتفال صغير، وخلال وقت سابق، كان كاثرين وكريس قد أعلنا عن علاقتهما في 2017، وذلك بعد طلاقه من آنا فاري.



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