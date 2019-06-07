ابنة أنجلينا جولي تتحول إلى صبي.. شاهد صورتها الأخيرة!

لاحظ الجميع ان ابنة النجمة العالمية "أنجلينا جولي"، شيلوه، تُحاول قدر الإمكان التشبه بالصبيان، أكان ذلك بطريقة مشيتها، تسريحة شعرها، او حتى تغيير اسمها.

بدأت "شيلوه" ارتداء ملابس الصبيان حينما كانت بعمر الثالثة، وقصت شعرها، كما أطلقت على نفسها اسم "جون" حينما كانت بعمر الـ9، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث، بل بدأت بالخضوع لعلاج هرموني قبل عامٍ تقريبًا، وفقًا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية.

يُقال أن "شيلوه"، البالغة من العمر 12 عامًا، بدأت بتناول الحبوب الهرمونية قبل عام تقريبًا، لتغيير مظهرها ليكون أكثر رجولية، بدعم من والديها "أنجلينا جولي" و"براد بيت".

ووفقًا لآخر صورة لها، بدت "شيلوه" بملامح صبيانية حادة، وشعر مائل إلى الرمادي.