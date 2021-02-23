ابنة إمينيم بالتبني تحتفل بعيد ميلادها الـ28.. فستان براق وكعكة على الفطور

احتفلت الشابة "ألينا ماري"، ابنة مغني الراب الأمريكي "إمينيم" بالتبني، بعيد ميلادها الـ28 يوم الاثنين الماضي، وكانت غاية في الجمال والأنوثة مُرتدية فستانًا براقًا في يومها الكبير.

وتوجَّهت "ألينا" عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" وشاركت سلسلة من الصور الرائعة من حفلة عيد ميلادها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: " تناول الكعكة على الإفطار لأن أي شيء يحدث في عيد ميلادك".

يذكر أن "ألينا"- التي تقيم في ميشيغان- هي في الواقع ابنة أخت "إمينيم"، التي تبناها أيقونة الموسيقى عندما كانت طفلة لأن والدتها "داون سكوت" توفيت في عام 2015 بعد خسارة معركتها ضد إدمان المخدرات.

وفي يوم الأحد، أذهلت "هايلي جايد ماذرز"، ابنة إيمينيم، متابعيها على إنستغرام بأحدث صورها، حيث عرضت جمالها بزي أنيق مؤلف من شورت باللون العسلي مصنوع من قماش الجلد نسَّقته بمعطف من الجلد الأسود وكنزة بيضاء.

ويبلغ عدد متابعي "هايلي" أكثر من 2.1 مليون متابع.

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