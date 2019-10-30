ابنة إيمينيم تتحوَّل إلى آريانا غراندي في الهالويين.. شاهد الصور

تعتبر النجمة الأمريكية "آريانا غراندي" هوس العديد من الفتيات حول العالم، فدائمًا ما يحاولن تقليدها بأزيائها أو طريقة كلامها، ومن بين هؤلاء ابنة نجم الراب العالمي "إيمينيم".

شاركت "هيلي جيد" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لإطلالتها في عيد الهالويين، فقررت تقليد نجمتها المُفضلة مُرتديًة هودي طويل كاروهات أخضر نسَّقته بجزمة سوداء ذات ياقة عالية تصل لأعلى فخذيها، بينما اعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان.





ولم تكتفِ "هيلي" عند هذا القدر، بل أمسكت حلوى المصاصة ناحية فمها وكأنها تُحي إحدى صور الباباراتزي التي التقطت لـ"آريانا غراندي" أثناء سيرها إلى جانب حبيبها السابق "بيتي ديفيدسون".

وأبدت "غراندي" إعجابها بالصورة، وعلَّقت بإيموجي على شكل قلب وخاتم ألماسي.

ولم تكن "هيلي" الوحيدة التي اعتمدت "غراندي" كزي تنكري في الهالويين، فقد سبقتها نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" العام الماضي، حينما ارتدت فستانًا وردي قصير سترابلس يتشابه بالذي اختارته النجمة خلال ظهورها في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون"، بالإضافة إلى تسريح شعرها على شكل ذيل حصان مُعتمدةً شعرًا مُستعار باللون الأشقر البلاتيني.

ومن الجدير بالذكر أن "هيلي" هي ابنة المغني "مارشال ماذرز"، المعروف باسم "إمينيم"، وزوجته السابقة "كيم".

ولسنوات طويلة، قدّم المغني ابنته في العديد من أغانيه لذلك هي معروفة لدى معجبيها منذ الصغر، وأخبرت "هيلي" الصحافة وقت تخرجها من الجامعة في تخصص علم النفس، أنها تفكر في أن تصبح مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنها ذهبت في هذا الطريق بالفعل.

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